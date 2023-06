Soirée guinguette seniors Chateau brignon Carbon-Blanc, 21 juin 2023, Carbon-Blanc.

Le CCAS de Carbon-Blanc propose une soirée guinguette pour nos seniors de 70 ans et + !

Le mercredi 21 juin de 18h à 22h au Château Brignon (5 rue San Martin de Valdeiglesias)

Entrée : 5€/personne (cidre et dessert compris)

Renseignements au CCAS : 05 57 77 68 87

Inscriptions : vous devez remplir le bulletin d’inscription et le déposer à la Maison Pour Tous > Télécharger le bulletin d’inscription

Le nombre de places est limité.

Le Comité des fêtes de Carbon-Blanc propose une restauration sur place

(9€ : apéritif – grillades – frites)

