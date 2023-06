fête de la musique Myosotis Château BRIARE BRIARE Catégorie d’Évènement: Briare fête de la musique Myosotis Château BRIARE, 21 juin 2023, BRIARE. fête de la musique Myosotis Mercredi 21 juin, 18h00 Château concert plein air au Myosotis dans le cadre de la fête de la musique Château , 45250 BRIARE BRIARE Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T19:00:00+02:00

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T19:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Briare Autres Lieu Château Adresse , 45250 BRIARE Ville BRIARE Lieu Ville Château BRIARE

Château BRIARE https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briare/

fête de la musique Myosotis Château BRIARE 2023-06-21 was last modified: by fête de la musique Myosotis Château BRIARE Château BRIARE 21 juin 2023