Exposition – Terre d’amitié Château Bressuire, samedi 10 février 2024.

Bressuire Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 14:00:00

fin : 2024-02-11 18:00:00

Exposition « Terre d’amitié ».

Exposition de céramique, scultpture et peinture de 3 artistes : Jean-Mary Court, Guy Guérineaux et Chantal Planchot.

Exposition « Terre d’amitié ».

Exposition de céramique, scultpture et peinture de 3 artistes : Jean-Mary Court, Guy Guérineaux et Chantal Planchot.

EUR.

Château Rue du Péré

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-05 par OT Bocage Bressuirais