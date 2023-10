Exposition – Salon Expo 2023 Château Bressuire, 7 octobre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Découvrez les oeuvres de 4 associations bressuiraises.

Salon expo organisé par le Regards Club Photo, le Grenier, la Poterie et le Verger des Sculpteurs..

2023-10-07 fin : 2023-10-08 18:00:00. EUR.

Château Rue du Péré

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Discover the works of 4 Bressuiraise associations.

Salon expo organized by Regards Club Photo, le Grenier, la Poterie and le Verger des Sculpteurs.

Descubra las obras de 4 asociaciones de Bressuira.

Exposición organizada por Regards Club Photo, le Grenier, la Poterie y le Verger des Sculpteurs.

Entdecken Sie die Werke von vier Vereinen aus Bressuira.

Salon expo organisiert von Regards Club Photo, le Grenier, la Poterie und le Verger des Sculpteurs.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Bocage Bressuirais