Villages Rugby Château Bressuire, 23 septembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Vibrez avec la Coupe du monde de rugby à Bressuire !

En continu, sur la journée : une ambiance familiale et festive pour petits et grands avec découverte du rugby (jeux et animations autour d’un terrain gonflable), restauration et boissons et diffusion des matchs de la compétition sur écran géant.

Organisée par le COB79 en partenariat avec le Département des Deux-Sèvres et la Ville de Bressuire..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

Château Rue du Péré

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Experience the Rugby World Cup in Bressuire!

All day long: a festive, family atmosphere for young and old, with rugby discovery (games and entertainment around an inflatable pitch), food and drink, and broadcasting of the competition matches on a giant screen.

Organized by COB79 in partnership with the Département des Deux-Sèvres and the town of Bressuire.

¡Viva la Copa del Mundo de Rugby en Bressuire!

Durante todo el día: ambiente familiar y festivo para grandes y pequeños, con descubrimiento del rugby (juegos y actividades en torno a un campo hinchable), comida y bebida y retransmisión de los partidos de la competición en pantalla gigante.

Organizado por el COB79 en colaboración con el departamento de Deux-Sèvres y la ciudad de Bressuire.

Vibrieren Sie mit der Rugby-Weltmeisterschaft in Bressuire!

Durchgehend, den ganzen Tag über: eine familiäre und festliche Atmosphäre für Groß und Klein mit Entdeckung des Rugby (Spiele und Animationen rund um ein aufblasbares Feld), Speisen und Getränken und Übertragung der Spiele des Wettbewerbs auf Großleinwand.

Organisiert vom COB79 in Partnerschaft mit dem Département Deux-Sèvres und der Stadt Bressuire.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Bocage Bressuirais