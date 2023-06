La Guinguette du Château – Danses de salon par Danse Musette Château Bressuire, 11 août 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Après le succès de la 1ère édition en 2022, la Guinguette du Château revient pour 11 soirées estivales du 16 juillet au 19 août 2023 dans la prairie du Château de Bressuire.

Une guinguette estivale dans un lieu enchanteur

Cette guinguette, qui s’inscrit dans le projet municipal d’animation du site du Château, notamment en période estivale, s’installera dans un cadre enchanteur. Le lieu, aménagé par la municipalité, est mis à disposition de 5 associations : Danse Musette du Bocage Bressuirais (16 juillet, 11 et 13 août), Les Drôles au Père Mathieu (21 juillet), la Salsa Bressuire (22 juillet, 5 et 18 août), Dé en Bulles (29 juillet) et Bocadanse (4, 12 et 19 août). Tour à tour, les associations animeront le lieu au cours d’après-midi et/ou soirées ludiques ou dansées.

Buvette et foodtrucks seront également là pour régaler les papilles !.

2023-08-11 à ; fin : 2023-08-11 . EUR.

Château Rue du Château

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



After the success of the 1st edition in 2022, the Guinguette du Château returns for 11 summer evenings from July 16 to August 19, 2023 in the meadow of the Château de Bressuire.

A summer guinguette in an enchanting setting

The guinguette, which is part of the municipal project to liven up the Château site, particularly during the summer months, will take place in an enchanting setting. The venue, fitted out by the municipality, is available to 5 associations: Danse Musette du Bocage Bressuirais (July 16, August 11 and 13), Les Drôles au Père Mathieu (July 21), Salsa Bressuire (July 22, August 5 and 18), Dé en Bulles (July 29) and Bocadanse (August 4, 12 and 19). In turn, these associations will liven up the site with afternoons and/or evenings of fun and dance.

Refreshment stands and foodtrucks will also be on hand to tempt the taste buds!

Tras el éxito de la 1ª edición en 2022, la Guinguette du Château vuelve durante 11 veladas estivales del 16 de julio al 19 de agosto de 2023 en la pradera del castillo de Bressuire.

Una guinguette de verano en un marco encantador

La guinguette, que se inscribe en el plan de la ciudad para animar el recinto del castillo, especialmente durante los meses de verano, se desarrollará en un marco encantador. El local, acondicionado por el ayuntamiento, está a disposición de 5 asociaciones: Danse Musette du Bocage Bressuirais (16 de julio, 11 y 13 de agosto), Les Drôles au Père Mathieu (21 de julio), Salsa Bressuire (22 de julio, 5 y 18 de agosto), Dé en Bulles (29 de julio) y Bocadanse (4, 12 y 19 de agosto). Estas asociaciones se turnarán para animar el recinto con tardes y/o noches de diversión y baile.

También habrá puestos de refrescos y foodtrucks para deleitar el paladar

Nach dem Erfolg der 1. Ausgabe im Jahr 2022 kehrt die Guinguette du Château für 11 Sommerabende vom 16. Juli bis zum 19. August 2023 auf die Wiese des Schlosses von Bressuire zurück.

Ein sommerliches Guinguette an einem zauberhaften Ort

Diese Guinguette, die Teil des städtischen Projekts zur Belebung des Schlossgeländes, insbesondere in den Sommermonaten, ist, wird sich in einem zauberhaften Rahmen niederlassen. Der von der Gemeinde eingerichtete Ort wird fünf Vereinen zur Verfügung gestellt: Danse Musette du Bocage Bressuirais (16. Juli, 11. und 13. August), Les Drôles au Père Mathieu (21. Juli), La Salsa Bressuire (22. Juli, 5. und 18. August), Dé en Bulles (29. Juli) und Bocadanse (4., 12. und 19. August). Abwechselnd beleben die Vereine den Ort im Laufe von Spiel- und Tanznachmittagen und/oder -abenden.

Für das leibliche Wohl ist mit Getränken und Foodtrucks ebenfalls gesorgt!

