Exposition – Des communes vers la fusion-association: Plus de 50 ans d’histoires Château Bressuire, 1 juillet 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Le Service des Archives municipales de la Ville de Bressuire en collaboration avec Histoire et Patrimoine du Bressuirais, revient sur l’union, il y a 50 ans, de dix communes du Bocage bressuirais (puis plus tard neuf) pour former une commune nouvelle, répondant en cela au vœu de la loi Marcellin du 16 juillet 1971.

Cette exposition est axée autour de trois thèmes :

-Revenir aux sources, au Moyen Âge où naissent les paroisses dont l’histoire va courir jusqu’à la Révolution qui invente les communes.

-Montrer des paysages, ceux des bourgs de chaque commune associée (puis déléguée)

-Donner à voir les différentes réalisations permises par la fusion-association dans chaque commune-déléguée..

Château Rue du Péré

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



In collaboration with Histoire et Patrimoine du Bressuirais, Bressuire?s Municipal Archives are looking back at the union, 50 years ago, of ten communes in the Bocage Bressuirais (later nine) to form a new commune, in response to the Marcellin law of July 16, 1971.

The exhibition focuses on three themes:

-Going back to the roots, to the Middle Ages, when parishes were born, and the history of the parishes that followed until the Revolution, when communes were invented.

-Show landscapes, those of the market towns of each associated (then delegated) commune

-Show the various achievements made possible by the merger-association in each commune-delegation.

El Departamento de Archivos Municipales de la Ciudad de Bressuire, en colaboración con Histoire et Patrimoine du Bressuirais, hace un repaso a la unión, hace 50 años, de diez municipios del Bocage Bressuirais (luego nueve) para formar un nuevo municipio, en respuesta a la ley Marcelino de 16 de julio de 1971.

Esta exposición se centra en tres temas:

-Volver a los orígenes, a la Edad Media, cuando nacieron las parroquias, cuya historia continuaría hasta la Revolución, que inventó los municipios.

-Mostrar los paisajes de las ciudades mercado de cada municipio asociado (y luego delegado)

-Mostrar las distintas realizaciones que ha permitido la fusión-asociación en cada municipio-delegación.

Das Stadtarchiv der Stadt Bressuire blickt in Zusammenarbeit mit Histoire et Patrimoine du Bressuirais auf den Zusammenschluss von zehn (später neun) Gemeinden des Bocage Bressuirais zu einer neuen Gemeinde vor 50 Jahren zurück, der dem Wunsch des Marcellin-Gesetzes vom 16. Juli 1971 entsprach.

Die Ausstellung konzentriert sich auf drei Themen:

-Zurück zu den Wurzeln gehen, ins Mittelalter, wo die Pfarreien entstehen, deren Geschichte bis zur Revolution reicht, die die Gemeinden erfindet.

-Landschaften zeigen, die der Dörfer jeder Verbandsgemeinde (und später der delegierten Gemeinden)

-Die verschiedenen Errungenschaften zeigen, die durch die Fusion und Assoziation in den einzelnen Gemeinden ermöglicht wurden.

