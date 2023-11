Concert : « Puissance et Sensibilité » Château Branaire Ducru St Julien Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Julien-Beychevelle Concert : « Puissance et Sensibilité » Château Branaire Ducru St Julien Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle, 19 novembre 2023, Saint-Julien-Beychevelle. Concert : « Puissance et Sensibilité » Dimanche 19 novembre, 16h00 Château Branaire Ducru St Julien Beychevelle Tarif : 37 €. Julie Anna Zappalà a commencé à écouter de la musique dans le ventre de sa maman : Bach, Beethoven, Rachmaninov, Prokofiev, Ravel… À 6 ans, elle a commencé le piano avec la pianiste moscovite Frima Nakhimovitch. Très vite, elle s’est mise à l’improvisation et à la composition.

Elle a continué la musique classique pendant des années, a intégré la classe du pianiste Boris Nedeltchev. Elle est tombée amoureuse de Liszt et Scriabine, a chanté dans quelques opéras, et est rentrée à l’Académie Supérieure de Musique de Prague afin de se perfectionner… Château Branaire Ducru St Julien Beychevelle St Julien Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.musiqueaucoeurdumedoc.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T16:00:00+01:00 – 2023-11-19T16:30:00+01:00

2023-11-19T16:00:00+01:00 – 2023-11-19T16:30:00+01:00 Piano concert Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Saint-Julien-Beychevelle Autres Lieu Château Branaire Ducru St Julien Beychevelle Adresse St Julien Beychevelle Ville Saint-Julien-Beychevelle Departement Gironde Lieu Ville Château Branaire Ducru St Julien Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle latitude longitude 45.164867;-0.741377

Château Branaire Ducru St Julien Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-beychevelle/