Tarif : 37 €.

Les Tromanos deviennent un orchestre miniature grâce au violon transformé en banjo, aux percussions de la contrebasse et à l’accordéon, tour à tour flûte, basson ou clarinette. Château Branaire Ducru St Julien Beychevelle St Julien Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine Revisiter une sélection de pièces emblématiques du répertoire classique, à la faveur d’arrangements faits maison, avec comme fil rouge, la magie ! Voilà le nouveau défi que se sont lancés les Tromano.

Et c’est une fête que ce nouvel opus du trio ! Une fête musicale d’abord, y sont convoqués des invités prestigieux (Beethoven, Ravel, Mahler, Sibelius ou encore Tchaïkovski) venus en simple costume de Tromano (un 3 pièces violon, accordéon, contrebasse). Pour plus de mystère, la fête sera masquée (Masques et Bergamasques). Vous y croiserez des personnages aussi surprenants que savoureux comme Maelzel, inventeur du métronome, mais aussi de vieilles connaissances cinématographiques.

Des airs que l’on a sur le bout de la langue, d’autres oubliés, le tout unifié par une sonorité singulière: telle est la recette du “Grand Bazar” festif et coloré des Tromano.

Un concert féerique, poétique, plein d’humour et de fantaisie.

2023-03-12T16:00:00+01:00

2023-03-12T18:00:00+01:00

