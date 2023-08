MACM : Puissance et sensibilité Château Branaire-Ducru Saint-Julien-Beychevelle, 19 novembre 2023, Saint-Julien-Beychevelle.

Saint-Julien-Beychevelle,Gironde

Avec Julie Anna Zappalà au piano.

Compositrice et interprète, cette talentueuse artiste va vous interpréter les oeuvres de Chopin, Liszt et Beethoven.

Réservation souhaitable. Placement libre.

Dégustation offerte par le château hôte.

Billetterie Office de Tourisme Médoc Vignoble pour tous les concerts, ainsi que sur le site de l’association..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

Château Branaire-Ducru

Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



With Julie Anna Zappalà at the piano.

Composer and interpreter, this talented artist will perform works by Chopin, Liszt and Beethoven.

Reservations essential. Free admission.

Tasting offered by the host château.

Tickets available at the Médoc Vignoble Tourist Office for all concerts, and on the association’s website.

Con Julie Anna Zappalà al piano.

Esta talentosa compositora e intérprete tocará obras de Chopin, Liszt y Beethoven.

Imprescindible reservar. Entrada gratuita.

Degustación ofrecida por el castillo anfitrión.

Entradas disponibles en la Oficina de Turismo del Médoc Vignoble para todos los conciertos y en la página web de la asociación.

Mit Julie Anna Zappalà am Klavier.

Als Komponistin und Interpretin wird Ihnen diese talentierte Künstlerin Werke von Chopin, Liszt und Beethoven vortragen.

Eine Reservierung ist wünschenswert. Die Plätze sind frei.

Kostenlose Weinprobe durch das gastgebende Schloss.

Eintrittskarten für alle Konzerte im Office de Tourisme Médoc Vignoble sowie auf der Website des Vereins.

Mise à jour le 2023-08-18 par OT Médoc-Vignoble