Concert : « Surprendre et charmer » Dimanche 11 décembre, 16h00 Château Branaire

Tarif : 37 €.

Révélation soliste instrumental aux Victoires de la musique classique 2020, le jeune hautboïste Gabriel Pidoux est déjà admis dans la cour des Grands. handicap moteur mi Château Branaire chemin Bourdieu Julien Beychevelle 33250 Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine Entouré de complices de très haut vol, il propose un concert étonnant, tant par la découverte de fines pages de musique que par le fabuleux alliage de ces deux instruments aux timbres à la fois brillants, précis et envoûtants. Savant mélange entre la musique postrévolutionnaire, l’atmosphère champêtre et la grâce du style classique, ce programme autour de la figure de Beethoven saura surprendre autant que charmer. TRIO DE HAUTBOIS Gabriel Pidoux, hautbois

Rebecka Neumann, hautbois

Nikhil Sharma, cor anglais Programme BEETHOVEN, Trio op. 87 pour deux hautbois et cor anglais

BRITTEN, 6 métamorphoses

WAGNER, Mort d’Isolde

TRIEBENSEE, Trio en do majeur pour deux hautbois et cor anglais

MOZART, Airs de la Flûte enchantée et Don Giovanni pour 2 hautbois

BEETHOVEN, Variations sur le thème de La ci darem la Mano de Mozart pour deux hautbois et cor anglais.

