Visites de la chapelle Notre-Dame-des-Neiges Château-Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers, 17 septembre 2023, Saint-Pardoux-Soutiers.

Saint-Pardoux-Soutiers,Deux-Sèvres

Organisé dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Visite de la chapelle restaurée par l’association « Faire revivre la chapelle »..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Château-Bourdin Chapelle Notre-Dame-des-Neiges

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Organized as part of the European Heritage Days. Visit the chapel, restored by the « Faire revivre la chapelle » association.

Organizado en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Visita de la capilla restaurada por la asociación « Faire revivre la chapelle ».

Organisiert im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes. Besichtigung der Kapelle, die vom Verein « Faire revivre la chapelle » restauriert wurde.

Mise à jour le 2023-08-17 par CC Val de Gâtine