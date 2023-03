Les Métiers d’art au château Bouchet Chateau Bouchet, 01480 FAREINS Fareins Catégories d’Évènement: Ain

Les Métiers d’art au château Bouchet Chateau Bouchet, 01480 FAREINS, 1 avril 2023, Fareins. Les Métiers d’art au château Bouchet 1 et 2 avril Chateau Bouchet, 01480 FAREINS Une invitation à flâner dans le parc et dans les salons du château où des professionnels des métiers d’art vous accueillent.

A découvrir les démonstrations du ferronnier d’art, les expositions de la baguettiste, du sculpteur, de l’icôniste, de la céramiste, de la créatrice de bijoux, du créateur de maroquinerie, du tourneur sur bois, de la créatrice florale, du tourneur sur bois, du forgeron coutelier … Des animations avec Histoire de duels, escrimeurs de spectacle, et un orgue de barbarie pendant le week-end. En complément de cette immersion dans les métiers d’art, une visite s’impose aussi à la Collection de la PRAYE pour découvrir l’exposition de MARIE MOREL, artiste peintre Programmation complète à venir Chateau Bouchet, 01480 FAREINS 01480 Fareins 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://ars-trevoux.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

