Saint-EGREVE Visite du Château Borel par les élus et découverte des archives de la Ville Château Borel Saint-Egrève, 16 septembre 2023, Saint-Egrève. Visite du Château Borel par les élus et découverte des archives de la Ville Samedi 16 septembre, 14h00 Château Borel Entrée libre Construit en 1903 et devenu bâtiment public en 1937, le Château Borel ouvrira ses portes pour des visites commentées par les élus. Découvrez des décors raffinés faits de mosaïques, vitraux, boiseries et moulures.

Partez également à la découverte des salles aménagées des archives avec ses documents classés témoignant de plus de 400 ans d’histoire locale.

Rendez-vous dans la cour du Château pour des visites qui auront lieu à 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h.

Renseignements : 04 76 56 53 13 Château Borel 36 avenue du Général de Gaulle, 38120 Saint-Egrève, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Construit au début du XXe siècle à l'emplacement de la maison forte de Visancour par deux architectes, MM. Morard et Bonnat, à l'initiative de Charles Borel directeur des cimenteries Vicat, le château Borel est sans doute un des bâtiments les plus connus des Saint-Egrèvois, puisque c'est l'aile ancienne de l'actuel hôtel de ville.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

