Exposition/Rencontre des Artisans d’Art de L’Isère Château Borel Saint-Egrève, 16 septembre 2023, Saint-Egrève.

Exposition/Rencontre des Artisans d’Art de L’Isère 16 et 17 septembre Château Borel Entrée libre

Les Artisans d’Art de L’Isère vous invite à découvrir leurs métiers manuels emblématiques à travers une exposition de leurs œuvres et productions. Une occasion unique de rencontrer ses professionnels et d’échanger sur leur métier, techniques et parcours.

Avec :

– Koen D’HIET / Designer tous supports

– Marie Aude LATOUR / Tapissière d’ameublement

– David GRANGE / Création et restauration de mosaïque et Terrazzo

– Roland PONS / Ebéniste

– Blanche BAUDOUIN / Joaillière

– Cécile HAMMACHE / Modiste

– Alice BREUILLARD / Peintre en décor

– Gilbert PIERRE / Tapissier Décorateur

Renseignements : 04 76 56 53 18

Château Borel 36 avenue du Général de Gaulle, 38120 Saint-Egrève, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Egrève 38120 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 56 53 63 http://www.saint-egreve.fr Construit au début du XXe siècle à l’emplacement de la maison forte de Visancour par deux architectes, MM. Morard et Bonnat, à l’initiative de Charles Borel directeur des cimenteries Vicat, le château Borel est sans doute un des bâtiments les plus connus des Saint-Egrèvois, puisque c’est l’aile ancienne de l’actuel hôtel de ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Artisans d’Art de l’Isère