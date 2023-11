La petite vadrouille – Balade gourmande Château Boisset Valflaunès Catégories d’Évènement: Hérault

Cet évènement promet une œ , alliant dégustation de vins et produits locaux dans une ambiance festive.

Venez explorer notre cave magnifiquement décorée sur le thème de Noël. Laissez-vous emporter par la magie de la saison tout en découvrant nos précieux millésimes.

Profitez de cette occasion pour échanger avec notre vigneron et son équipe passionnée. Ils vous partageront leurs connaissances et leur amour pour l'art de la viticulture. Pour que petits et grands puissent profiter au mieux de la petite vadrouille, des sirops artisanaux serons disponible à chaque étapes.

Une balade gourmande en 4 étapes accord mets et vins, sur réservation uniquement. : Adulte : 15 €/personne – Enfant : 7 €/personne Informations et réservations :

Par téléphone ou SMS : 07 82 25 27 29

Par téléphone ou SMS : 07 82 25 27 29

Par mail : emilie.magne@chateauboisset.fr

Château Boisset
Boisset,34270 Valflaunes
Valflaunès 34270 Hérault Occitanie

07 82 25 27 29
http://www.chateauboisset.fr
https://www.facebook.com/chateauboisset

