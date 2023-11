JOURNÉES PORTES OUVERTES DU CHÂTEAU DE BOIS-BRINCON Château Bois Brinçon Blaison-Saint-Sulpice, 9 décembre 2023, Blaison-Saint-Sulpice.

Blaison-Saint-Sulpice,Maine-et-Loire

Rendez-vous au Château de Bois-Brinçon pour partager un moment convivial lors des Journées Portes Ouvertes de Printemps !.

2023-12-09 fin : 2023-12-10

Château Bois Brinçon Le Bois Brinçon

Blaison-Saint-Sulpice 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Come to the Château de Bois-Brinçon to share a convivial moment during the Spring Open House!

Venga al castillo de Bois-Brinçon para compartir un momento de convivencia durante las Jornadas de Puertas Abiertas de primavera

Treffen Sie sich im Schloss Bois-Brinçon, um bei den Tagen der offenen Tür im Frühling einen geselligen Moment zu teilen!

