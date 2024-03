CHÂTEAU BLEU 2024 Rue Fernand de Mun Pornic, samedi 24 août 2024.

Le Collectif BARBE BLEUE vous donne rendez-vous pour la 6e édition du festival Château Bleu! Le collectif dresseur de poils Barbe Bleue réinvestit les douves du château pour son open air festival pornicais CHÂTEAU BLEU, dédié aux musiques électroniques et aux arts graphiques.

Retrouvez les 2 jours de fête dans les douves du château de Pornic.

La 6e édition de Château Bleu, ce sera que pour les grands! (contrairement à 2023) et plein de bonnes raisons d’en profiter:

Cette année, la fusée du collectif Barbe Bleue atterrira uniquement dans les douves pour donner toute sa dimension à la mise en lumières du château médiéval éponyme.

Les festivaliers sont invités à venir déguisés pour participer à notre voyage cosmique et partir à la conquête de nouvelles pépites musicales et visuelles autour du GRAFFITI et de SETS ÉLECTRONIQUES en open air.

Comme à son habitude, Château bleu c’est que du LIVE avec une programmation d’artistes sonores venant de toute la galaxie Loire-Atlantique et des peintres-graffeurs issus de la France entière.

Pour profiter largement de l’espace et danser dans les douves, le bar et la restauration se situent en extérieur du château sur un espace dédié attenant. Vous pourrez chiller ou déguster des produits locaux. .

Début : 2024-08-24 17:00:00

fin : 2024-08-24 23:30:00

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact.barbebleue@gmail.com

