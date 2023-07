Exposition Les Flâneries Château Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle, 11 juillet 2023, Saint-Julien-Beychevelle.

Saint-Julien-Beychevelle,Gironde

La Parc du château Beychevelle accueille une exposition baptisée « Les Flâneries », conçue par les artistes Rémi Denjean, Franck Espagnet et Mier.

L’exposition est visible aux heures et jours d’ouverture du jardin du domaine..

2023-07-11 fin : 2023-09-30 . EUR.

Château Beychevelle route du Port

Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Parc du Château Beychevelle is hosting an exhibition entitled « Les Flâneries », designed by artists Rémi Denjean, Franck Espagnet and Mier.

The exhibition can be viewed during opening hours of the estate garden.

El Parc du Château Beychevelle acoge una exposición titulada « Les Flâneries », diseñada por los artistas Rémi Denjean, Franck Espagnet y Mier.

La exposición puede visitarse durante las horas de apertura del jardín de la finca.

Im Park des Schlosses Beychevelle ist eine Ausstellung mit dem Namen « Les Flâneries » zu sehen, die von den Künstlern Rémi Denjean, Franck Espagnet und Mier gestaltet wurde.

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten und -tage des Gartens des Weinguts zu sehen.

