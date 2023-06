Le Béarn au fil de l’eau Château Béost, 26 juillet 2023, Béost.

Béost,Pyrénées-Atlantiques

Lucie Abadia, historienne, vous parlera de sources et fontaines miraculeuses. Qu’elle apaise la soif ou soigne les maux, l’eau qui coule a toujours été parée de toutes les vertus. Sources, fontaines, païennes ou sacrées, qu’en reste t-il aujourd’hui ?

Répondre à cette question donne l’occasion d’une belle promenade au travers du Béarn à la recherche de sources parfois disparues et de fontaines aux noms étranges, mais cette évocation rappelle, comme vient de le faire l’actualité récente, l’importance de l’eau et de la vie qui en dépend.

Et aussi…

Poursuivez la journée avec un dîner médiéval ! Réservations jusqu’au 20 juillet – places limitées – 27€ : 06 61 16 86 70 ou annebazin31@gmail.com

Passionnée du Moyen Âge et en particulier de sa cuisine, l’association Le Tailloir vous fera découvrir les recettes des XIVème et XVᵉ siècles..

2023-07-26 à ; fin : 2023-07-26 . EUR.

Château

Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Historian Lucie Abadia will talk about miraculous springs and fountains. Whether it’s quenching thirst or curing ailments, flowing water has always been adorned with all manner of virtues. Springs, fountains, pagan or sacred, what remains of them today?

Answering this question takes us on a delightful walk through Béarn, in search of springs that have sometimes disappeared and fountains with strange names, but it also reminds us, as recent events have done, of the importance of water and the life that depends on it.

And more…

Continue the day with a medieval dinner! Reservations until July 20 – places limited – 27? : 06 61 16 86 70 or annebazin31@gmail.com

Passionate about the Middle Ages and in particular their cuisine, Le Tailloir association will introduce you to recipes from the 14th and 15th centuries.

La historiadora Lucie Abadia le hablará de fuentes y manantiales milagrosos. Ya sea para calmar la sed o curar males, el agua corriente siempre ha sido bendecida con todo tipo de virtudes. Manantiales, fuentes, paganas o sagradas, ¿qué queda hoy de ellas?

Responder a esta pregunta ofrece la oportunidad de dar un hermoso paseo por el Béarn en busca de manantiales a veces desaparecidos y fuentes con nombres extraños, pero también sirve para recordar, como han hecho los acontecimientos recientes, la importancia del agua y de la vida que depende de ella.

Y más…

Continúe la jornada con una cena medieval Reservas hasta el 20 de julio – plazas limitadas – 27?: 06 61 16 86 70 o annebazin31@gmail.com

La asociación Le Tailloir, apasionada de la Edad Media y en particular de su cocina, le mostrará recetas de los siglos XIV y XV.

Die Historikerin Lucie Abadia wird Ihnen von wundersamen Quellen und Brunnen erzählen. Ob es nun den Durst löscht oder Krankheiten heilt, fließendes Wasser wurde schon immer mit allen möglichen Tugenden bedacht. Quellen, Brunnen, heidnische oder heilige Quellen – was ist heute noch davon übrig?

Die Beantwortung dieser Frage bietet die Gelegenheit zu einem schönen Spaziergang durch das Béarn auf der Suche nach manchmal verschwundenen Quellen und Brunnen mit seltsamen Namen.

Und außerdem …

Setzen Sie den Tag mit einem mittelalterlichen Abendessen fort! Reservierungen bis zum 20. Juli – begrenzte Plätze – 27 … : 06 61 16 86 70 oder annebazin31@gmail.com

Der Verein Le Tailloir ist ein leidenschaftlicher Anhänger des Mittelalters und insbesondere der mittelalterlichen Küche und wird Ihnen Rezepte aus dem 14. und 15.

Mise à jour le 2023-06-06 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées