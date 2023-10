Festival : Les Herbes folles Château Bellocq, 29 octobre 2023, Bellocq.

Bellocq,Pyrénées-Atlantiques

10h , 11h et 14h30 : atelier botanique “Eveiller sa Nature“ et les producteurs de PAM (plantes aromatiques et médicinales).

10h30 : atelier enfant : Quelles est cette graine ? On la sème ?

11h : atelier teinture végétale « Les jardins du lien »

14h30 : atelier vannerie “Lur Saskia“

15h : atelier enfant animé par Loréa : Biodiversité au jardin et grand jeu des pollinisateurs

11h : Conférence « Réussir sa détox avec la naturopathie » : Avec Laure Fauvet, naturopathe

14h : Conférence « Médecines ancestrales et plantes » : Affusions, bains, vapeurs, compresses, frictions, lavements…

Sentir, capter, écouter, soigner au quotidien avec les plantes “Emilie Argia“

15h30 : Découvrir le métier des producteurs de plantes aromatiques et médicinales / Présentation du syndicat des simples

17h : table ronde : Discussion ouverte autour des plantes et de leurs usages. Découvrons, partageons !.

2023-10-29 fin : 2023-10-29 19:00:00. .

Château

Bellocq 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



10 a.m., 11 a.m. and 2:30 p.m.: « Eveiller sa Nature » botanical workshop and producers of aromatic and medicinal plants.

10:30 am: children’s workshop : What is this seed? Shall we sow it?

11am: « Les jardins du lien » plant dyeing workshop

2:30pm: Lur Saskia? basketry workshop

3pm: children’s workshop led by Loréa: Biodiversity in the garden and pollinator game

11 a.m.: « Successful detox with naturopathy » conference: with naturopath Laure Fauvet

2pm: « Ancestral medicine and plants » conference: Affusions, baths, steams, compresses, frictions, enemas…

Feeling, sensing, listening, healing with plants on a daily basis ?Emilie Argia?

3:30pm: Discovering the trade of aromatic and medicinal plant producers / Presentation of the Syndicat des simples

5pm: Round table: Open discussion on plants and their uses. Let’s discover and share!

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Coeur de Béarn