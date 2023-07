Nous Festival Château Bellocq, 2 septembre 2023, Bellocq.

Bellocq,Pyrénées-Atlantiques

Chez Nous vous serez chez vous. Si l’idée d’un festival en famille vous percute. Si les sons électroniques et une programmation éclectique vous font tilt. Si danser pour sauver la planète vous fait déjà taper du pied.

Si mener une vie de château, camper dans un champ, manger local, écouter des basses et regarder de hauts donjons vous bouscule déjà…

Alors avec des si on refait le monde ! Le Solar Sound System vous invite au Béarn. Bienvenue chez Nous !.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . .

Château Rue du Château

Bellocq 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



At Nous you will be at home. If the idea of a family festival appeals to you. If electronic sounds and an eclectic program make you click. If dancing to save the planet already makes you tap your feet.

If living a castle life, camping in a field, eating local food, listening to bass music and looking at high dungeons already has you on the edge of your seat..

Then with ifs we remake the world! The Solar Sound System invites you to Bearn. Welcome to our home!

Le haremos sentirse como en casa. Si le atrae la idea de un festival familiar. Si le gustan los sonidos electrónicos y un programa ecléctico. Si le gusta bailar para salvar el planeta.

Si vivir la vida de un castillo, acampar en un campo, comer comida local, escuchar bass music y contemplar altas mazmorras ya le tiene en vilo..

Entonces, ¡manos a la obra para rehacer el mundo! The Solar Sound System te invita a Béarn. ¡Bienvenido a nuestra casa!

Bei Uns sind Sie zu Hause. Wenn Ihnen die Idee eines Familienfestivals gefällt. Wenn elektronische Klänge und ein eklektisches Programm Sie begeistern werden. Wenn du für die Rettung des Planeten tanzt und mit den Füßen wippst.

Wenn das Leben auf einer Burg, das Zelten auf einem Feld, das Essen aus der Region, das Hören von Bässen und das Betrachten von hohen Dungeons schon zu viel für Sie ist?

Dann machen wir die Welt mit Wenns neu! Das Solar Sound System lädt Sie nach Béarn ein. Willkommen bei uns!

Mise à jour le 2023-07-15 par OT Coeur de Béarn