Soirée blanche au Château Bellevue Château Bellevue/SCEA Famille d’Amécourt Sauveterre-de-Guyenne, 22 juillet 2023, Sauveterre-de-Guyenne.

Sauveterre-de-Guyenne,Gironde

Le Château Bellevue se pare de blanc pour cette soirée spéciale. Convives, vous êtes invités à vous vêtir de blanc et passer un moment suspendu au cœur du vignoble de l’Entre-deux-Mers. Vous pourrez vous restaurer auprès de producteurs locaux, déguster les vins de la propriété d’Amécourt et profiter de l’animation musicale..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 00:00:00. EUR.

Château Bellevue/SCEA Famille d’Amécourt Lieu-dit Bellevue

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Château Bellevue is decked out in white for this special evening. Guests are invited to dress in white and spend a moment suspended in the heart of the Entre-deux-Mers vineyards. You’ll be able to dine with local producers, taste wines from the d’Amécourt estate and enjoy live music.

Château Bellevue se viste de blanco para esta velada especial. Los invitados están invitados a vestirse de blanco y pasar un momento suspendidos en el corazón de los viñedos de Entre-deux-Mers. Podrán comprar alimentos de productores locales, degustar vinos de la finca d’Amécourt y disfrutar de música en directo.

Das Château Bellevue ist für diesen besonderen Abend in Weiß gekleidet. Sie sind herzlich eingeladen, sich in Weiß zu kleiden und einen Moment inmitten der Weinberge des Entre-deux-Mers zu verbringen. Sie können bei lokalen Produzenten essen, die Weine des Weinguts d’Amécourt verkosten und die musikalische Unterhaltung genießen.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT de l’Entre-deux-Mers