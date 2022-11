Soirée de la Saint-Sylvestre au Château Bel Air CHATEAU BEL AIR SAINTE CROIX DU MONT Sainte-Croix-du-Mont Catégories d’évènement: Gironde

Soirée de la Saint-Sylvestre au Château Bel Air
31 décembre et 1 janvier
CHATEAU BEL AIR SAINTE CROIX DU MONT, Sainte-Croix-du-Mont

Sur réservation. Tarif : 180 € par personne.

Cocktail dînatoire gastronomique par le Chef Lucas Cramaix & concert-spectacle avec Marie Electra Violoniste au Château Bel Air à Sainte-Croix-du-Mont !

Le CHATEAU BEL AIR à Sainte Croix du Mont prés de Bordeaux vous ouvre ses portes le samedi 31 décembre. Célébrez le passage à la nouvelle année et profitez d'une soirée festive dans ce cadre de prestige : Cocktail dinatoire gastronomique concocté par le Chef, Lucas CRAMAIX,

concocté par le Chef, Lucas CRAMAIX, Concert-spectacle par avec MARIE ELECTRA Violoniste Electro et DJ Tom EMERSON jusqu’au bout de la nuit ! Menu en quatre services imaginé par notre chef, à découvrir en détail sur notre site. Tarif : 180€ par personne (Boissons comprises : Vins du domaine-softs et une coupe de champagne)

Dates et horaires :

2022-12-31T19:30:00+01:00

2023-01-01T03:00:00+01:00 SOIREE DE LA SAINT SYLVESTRE AU CHATEAU BEL AIR A SAINTE CROIX DU MONT

