Portes ouvertes au Château Bastor Lamontagne Château Bastor Lamontagne Preignac, 11 novembre 2023, Preignac.

Preignac,Gironde

À l’occasion du week-end des Portes Ouvertes de l’appellation Sauternes et Barsac le Château Bastor Lamontagne vous invite pour célébrer la fin des vendanges.

Visite et dégustation gratuites.

Animations : musique, jeux en bois et trottinettes électriques.

Cocktails, Restauration et Ateliers.

Samedi et dimanche de 12h à 14h : Lunch de Bastor-Lamontagne (voir visuel pour le détail du menu) ; 18€ par personne avec un verre de vin inclus

Samedi à partir de 18h : Découvrez le Sauternes en cocktail

Samedi de 19h30 à 21h : Dîner au Château (voir visuel pour le détail du menu) ; 25€ par personne avec un verre de vin inclus.

2023-11-11 fin : 2023-11-12 18:00:00. EUR.

Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the Sauternes and Barsac appellation Open House weekend, Château Bastor Lamontagne invites you to celebrate the end of the harvest.

Free visit and tasting.

Entertainment: music, wooden games and electric scooters.

Cocktails, Catering and Workshops.

Saturday and Sunday, 12pm to 2pm: Lunch de Bastor-Lamontagne (see visual for menu details); 18? per person, including a glass of wine

Saturday from 6pm: Discover Sauternes in cocktails

Saturday from 7:30pm to 9pm: Dinner at the Château (see visual for menu details); 25? per person with a glass of wine included

Château Bastor Lamontagne le invita a celebrar el final de la vendimia en el fin de semana de puertas abiertas de la denominación de Sauternes y Barsac.

Visita y degustación gratuitas.

Animación: música, juegos de madera y patinetes eléctricos.

Cócteles, catering y talleres.

Sábado y domingo, de 12.00 a 14.00 h: almuerzo a cargo de Bastor-Lamontagne (ver detalles del menú en el visual); 18 euros por persona, incluida una copa de vino

Sábado a partir de las 18.00 h: Descubra Sauternes en cócteles

Sábado de 19.30 a 21.00 h: Cena en el Château (ver visual para los detalles del menú); 25? por persona con copa de vino incluida

Anlässlich des Wochenendes der Offenen Tür der Appellation Sauternes et Barsac lädt das Château Bastor Lamontagne Sie ein, um das Ende der Weinlese zu feiern.

Besichtigung und Verkostung sind kostenlos.

Animationen: Musik, Holzspiele und elektrische Roller.

Cocktails, Essen und Workshops.

Samstag und Sonntag von 12:00 bis 14:00 Uhr: Bastor-Lamontagne Lunch (Details zum Menü siehe Bild); 18? pro Person inkl. einem Glas Wein

Samstag ab 18 Uhr: Entdecken Sie den Sauternes als Cocktail

Samstag von 19:30 bis 21:00 Uhr: Abendessen im Schloss (Details zum Menü siehe Bild); 25? pro Person inkl. einem Glas Wein

