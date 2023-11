Atelier de dégustation « Les vins et la mer » CHATEAU BARDINS Cadaujac, 2 décembre 2023, Cadaujac.

Cadaujac,Gironde

Le Vin et la Mer :

Dégustez des vins transportés sur les océans ou immergés sous l’eau.

Et comparez avec les mêmes restés en nos caves..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 . .

CHATEAU BARDINS Chemin de la Matole

Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Wine and the Sea:

Taste wines transported over oceans or immersed underwater.

And compare them with the same wines that have remained in our cellars.

El vino y el mar:

Pruebe vinos transportados sobre océanos o sumergidos bajo el agua.

Y compárelos con los mismos reposados en nuestras bodegas.

Wein und Meer :

Probieren Sie Weine, die über die Ozeane transportiert oder unter Wasser getaucht wurden.

Und vergleichen Sie sie mit denselben, die in unseren Kellern geblieben sind.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT Montesquieu