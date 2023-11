Concert Clarinette et Piano Château Bardins Cadaujac, 1 décembre 2023, Cadaujac.

Cadaujac,Gironde

Duo de Pierre Génisson à la clarinette et Davud Bismuth au piano.

Ces deux grands musiciens interprèteront des œuvres de Schumann, Poulenc, Bach et Brahms dans les salons du château Bardins.

Le concert sera suivi d’une découverte des vins du Château Bardins et d’un échange avec les musiciens..

Château Bardins Chemin de la Matole

Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Duo by Pierre Génisson on clarinet and Davud Bismuth on piano.

These two great musicians will perform works by Schumann, Poulenc, Bach and Brahms in the salons of Château Bardins.

The concert will be followed by a tasting of Château Bardins wines and a chat with the musicians.

Dúo de Pierre Génisson al clarinete y Davud Bismuth al piano.

Estos dos grandes músicos interpretarán obras de Schumann, Poulenc, Bach y Brahms en los salones del Château Bardins.

El concierto irá seguido de una degustación de vinos del Château Bardins y de una charla con los músicos.

Duo von Pierre Génisson an der Klarinette und Davud Bismuth am Klavier.

Diese beiden großartigen Musiker werden in den Salons des Château Bardins Werke von Schumann, Poulenc, Bach und Brahms interpretieren.

Im Anschluss an das Konzert besteht die Möglichkeit, die Weine des Château Bardins zu entdecken und mit den Musikern zu diskutieren.

