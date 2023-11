Concert de musique classique par Pierre Génisson et David Bismuth Château Bardins Cadaujac Catégories d’Évènement: Cadaujac

Gironde Concert de musique classique par Pierre Génisson et David Bismuth Château Bardins Cadaujac, 1 décembre 2023, Cadaujac. Concert de musique classique par Pierre Génisson et David Bismuth Vendredi 1 décembre, 20h00 Château Bardins Tarif : 25 €. Sur réservation. Pierre Génisson est l’un des plus brillants clarinettistes français. Avec son talentueux complice David Bismuth au piano, ils joueront pour nous Schumann, Poulenc, Bach et Brahms. Découverte des vins du Château Bardins après le concert Château Bardins Chemin de la Matole, 33140 Cadaujac Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « levain@chateaubardins.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 30 78 01 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Château Bardins
Adresse Chemin de la Matole, 33140 Cadaujac
Ville Cadaujac
Departement Gironde

