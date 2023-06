Soirée – Concert au Château Bardins Château Bardins Cadaujac, 8 juin 2023, Cadaujac.

Soirée – Concert au Château Bardins Jeudi 8 juin, 20h30 Château Bardins Tarif : 20 € (dégustations comprises). Sur réservation.

Nous avons le plaisir de vous inviter à une soirée concert-dégustation. Deux musiciennes de talent interprèteront des oeuvres phares de la musique française du XXème siècle dans une ambiance intimiste au Château Bardins.

Récital Hautbois/Piano

Isabelle DESBATS, hautboïste, membre de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine et professeur au conservatoire de Gradignan

Anaïs WINOCQ, pianiste et professeur au conservatoire de Gradignan

Au programme

Poulenc: Sonate pour hautbois et Piano Toccata de Poulenc

Saint-Saëns: Sonate pour hautbois et Piano

Messiaen: Plainte calme

Ohanna: Neumes pour hautbois et piano Dutilleux: Deux pièces tirées de « Au gré des ondes »

Massenet: Méditation de Thaïs pour hautbois et piano

Dégustation des vins du Château Bardins après le concert

Château Bardins Chemin de la Matole, 33140 Cadaujac Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 71 38 88 82 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 30 78 01 »}, {« type »: « email », « value »: « levain@chateaubardins.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-08T20:30:00+02:00 – 2023-06-08T22:30:00+02:00

concert dégustation