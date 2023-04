Ateliers olfactifs au domaine : Parfums & Vins Château Barbebelle, 27 mai 2023, Rognes.

Venez découvrir l’histoire de la parfumerie française au fil de parfums mythiques et senteurs inédites à sentir et ressentir : une expérience sensorielle accompagnée d’une dégustation de vins du domaine Château Barbebelle..

2023-05-27 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-27 12:00:00. EUR.

Château Barbebelle RD 543

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and discover the history of French perfumery through mythical perfumes and new scents to smell and feel: a sensory experience accompanied by a wine tasting of the Château Barbebelle estate.

Venga a descubrir la historia de la perfumería francesa a través de perfumes míticos y nuevas esencias para oler y sentir: una experiencia sensorial acompañada de una cata de vinos de la finca Château Barbebelle.

Entdecken Sie die Geschichte der französischen Parfümerie anhand von legendären Parfums und neuen Düften, die Sie riechen und fühlen können: eine sinnliche Erfahrung, die von einer Weinprobe des Weinguts Château Barbebelle begleitet wird.

Mise à jour le 2023-04-04 par Office Municipal de Tourisme de Rognes