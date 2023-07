Visite guidée Château Autry-le-Châtel Catégories d’Évènement: Autry-le-chatel

Loiret Visite guidée Château Autry-le-Châtel, 17 septembre 2023, Autry-le-Châtel. Visite guidée Dimanche 17 septembre, 14h00 Château 1 € sauf enfants visite guidée. Château 24 rue du Petit-Château, 45500 Autry-le-Châtel Autry-le-Châtel 45500 Loiret Centre-Val de Loire 06 71 64 49 06 Élégante demeure Renaissance de la fin du XVe siècle. Construction rectangulaire accolée de trois tours asymétriques dont la vaste terrasse est entourée de douves. L’édifice est agrémenté en façade d’un escalier en vis en pierre. Il se retrouve dans la correspondance de Madame de Sévigné qui y séjournera. L’édifice a été partiellement détruit par un incendie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

