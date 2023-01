Rencontres de Vol à Voile des Grandes Ecoles Aéronautiques (RVVGEA) 2023 Aérodrome de Saint-Auban, 18 mai 2023 09:00, Château-Arnoux-Saint-Auban.

18 – 21 mai Sur place sur inscription https://www.rvvgea.fr/

Les RVVGEA ou Rencontres de Vol à Voile des Grandes Ecoles Aéronautique est un événement peu connu et pourtant existant depuis plus de 50 ans. Créé en 1969, l’événement connaît une édition annuelle qui convie la communauté vélivole des grandes écoles aéronautiques. Les élèves se rencontrent pendant quatre jours ponctués par diverses activités. Chaque année, une des écoles aéronautiques (ENAC, SUPAERO, ENSMA, ESTACA, IPSA et l’ÉCOLE DE L’AIR) organise à son tour au mois de Mai une rencontre durant le long week-end de l’ascension.

L’évènement est ouvert aux étudiants et anciens étudiants. Il suffit d’entrer en contact avec le club planeur d’une des écoles et de leur demander s’il est possible de participer à l’événement.

Histoire

Les RVVGEA prennent racines en 1969 quand l’ENSMA prend l’initiative de créer le Tournoi de Vol à Voile des Grandes Ecoles Aéronautiques (TVVGEA)

Toutes les Grandes Ecoles Aéronautiques y sont invitées. Son but était de mettre en contact les futurs ingénieurs, contrôleurs, pilotes civils et militaires, afin de susciter coopération et échanges pour l’avenir.

Reprise en 1971 par l’ENAC, son organisation est depuis assurée sans interruption par les écoles à vocation aéronautique.

En 1977, pour éviter des risques d’accidents ayant pour causes la « championnite », le tournoi prend la dénomination actuelle de « Rencontre de Vol à Voile des Grandes Ecoles Aéronautiques ». Un nouveau règlement est alors établi, mais le but initial reste identique.

A l’heure actuelle, elle regroupe une soixante d’élèves des 6 écoles avec une dizaine de planeurs.

Cet été, nous sommes partis à la recherche des créateurs des Rencontres de Vol à Voile des Grandes Ecoles Aéronautiques . Nous avons contacté l’ISAE ENSMA Alumni afin d’utiliser leur réseau en espérant retrouver les personnes en question. Figurez-vous que nous avons eu un retour !

Patrick Brient, Promotion ENSMA 1969, Ingénieur Navigant d’Essais retraité chez Airbus Hélicoptères sur Écureuil , est l’un de ses créateurs.

Adrien AUGER est allé à sa rencontre dans la région de Marseille. Patrick l’a très gentiment invité à dîner chez lui et ils ont échangé sur la naissance des Rencontres de vol à voile, événement annuel qui se déroule sur quatre jours pendant le week-end de l’Ascension.

Patrick et deux de ses amis décédés il y a quelques années, ont pris exemple sur les rencontres sportives EAG et l’ont appliquer sur le vol à voile ! Et 50 ans plus tard, elles existent toujours.

Patrick a conservé des photos 1970/1971 et avec son autorisation, nous vous les partageons sur ce site !

Merci aux initiatives de ses passionnés qui ont fait naître de belles rencontres qui perdurent encore !

Longue vie aux RVVGEA !

Aérodrome de Saint-Auban Aérodrome de Saint-Auban 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban Alpes-de-Haute-Provence

jeudi 18 mai – 09h00 à 18h00

vendredi 19 mai – 09h00 à 18h00

samedi 20 mai – 09h00 à 18h00

dimanche 21 mai – 09h00 à 18h00