Aube Plongez au cœur du patrimoine arcisien Château Arcis-sur-Aube, 16 septembre 2023, Arcis-sur-Aube. Plongez au cœur du patrimoine arcisien Samedi 16 septembre, 14h30, 16h30 Château Entrée libre Arpentez, au cours d’une visite guidée, le centre ville d’Arcis et découvrez son histoire, ses grands personnages et son patrimoine. Château 1, place des héros 10700 Arcis-sur-Aube Arcis-sur-Aube 10700 Aube Grand Est Cette bâtisse du XVIIIe abrite aujourd’hui la mairie et est entourée d’un jardin de dix hectares dessiné par Lenôtre. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:45:00+02:00

