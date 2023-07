PLEIN JEUX EN FAMILLE Château Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon

Loire-Atlantique PLEIN JEUX EN FAMILLE Château Ancenis-Saint-Géréon, 19 juillet 2023, Ancenis-Saint-Géréon. Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique Chasse au trésor, motricité, jeux de société, jeux de précision… Gratuit, tout public..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 17:30:00. .

Château Jardin des Douves

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Treasure hunt, motor skills, board games, precision games… Free for all. Búsqueda del tesoro, motricidad, juegos de mesa, juegos de precisión… Gratis para todos. Schatzsuche, Motorik, Gesellschaftsspiele, Präzisionsspiele… Kostenlos, für alle Altersgruppen. Mise à jour le 2023-07-03 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique Autres Lieu Château Adresse Château Jardin des Douves Ville Ancenis-Saint-Géréon Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Château Ancenis-Saint-Géréon

Château Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ancenis-saint-gereon/