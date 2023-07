Concert – Duo Tempera Château Ahun Catégories d’Évènement: Ahun

Creuse Concert – Duo Tempera Château Ahun, 22 juillet 2023, Ahun. Ahun,Creuse Concert – Duo Tempera : Anne-Sophie Pannetier – harpe et Alexy Blanchard – Roche – flûte..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 20:30:00. EUR.

Château La Chezotte

Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Concert – Duo Tempera : Anne-Sophie Pannetier – harp and Alexy Blanchard – Roche – flute. Concierto – Duo Tempera : Anne-Sophie Pannetier – arpa y Alexy Blanchard – Roche – flauta. Konzert – Duo Tempera : Anne-Sophie Pannetier – Harfe und Alexy Blanchard – Roche – Flöte. Mise à jour le 2023-07-07 par OT Creuse Sud Ouest Détails Catégories d’Évènement: Ahun, Creuse Autres Lieu Château Adresse Château La Chezotte Ville Ahun Departement Creuse Lieu Ville Château Ahun

Château Ahun Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ahun/