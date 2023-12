AUDITION « NOËL » Château Adt Forbach, 20 décembre 2023 18:30, Forbach.

Forbach,Moselle

Mercredi 20.12.2023 à 19h00

Audition de fin d’année sur le thème de Noël – 1ère partie

Avec les élèves des classes de piano d’Eric TABARD

Conservatoire – Rue Michel Legrand – Forbach – Auditorium Théodore Gouvy

Jeudi 21.12.2023 à 18h30

Audition de fin d’année sur le thème de Noël – 2ème partie

Avec les élèves des classes de piano d’Eric TABARD

Conservatoire – Rue Michel Legrand – Forbach – Auditorium Théodore Gouvy. Tout public

Mercredi 2023-12-20 19:00:00 fin : 2023-12-20 19:30:00. 0 EUR.

Château Adt RUE MICHEL LEGRAND

Forbach 57600 Moselle Grand Est



Wednesday 20.12.2023 at 7:00 PM

End-of-year Christmas Audition – Part 1

With Eric TABARD?s piano students

Conservatoire – Rue Michel Legrand ? Forbach – Auditorium Théodore Gouvy

Thursday 21.12.2023 at 6:30pm

End-of-year audition on the theme of Christmas – Part 2

With Eric TABARD?s piano students

Conservatoire – Rue Michel Legrand ? Forbach – Auditorium Théodore Gouvy

Miércoles 20.12.2023 a las 19:00

Audición de fin de curso sobre el tema de la Navidad – Parte 1

Con los alumnos de las clases de piano de Eric TABARD

Conservatorio – Rue Michel Legrand ? Forbach – Auditorio Théodore Gouvy

Jueves 21.12.2023 a las 18.30 h

Audición de fin de curso sobre el tema de la Navidad – Parte 2

Con los alumnos de las clases de piano de Eric TABARD

Conservatorio – Rue Michel Legrand ? Forbach – Auditorio Théodore Gouvy

Mittwoch, 20.12.2023 um 19.00 Uhr

Vorspiel zum Jahresende mit dem Thema Weihnachten – 1

Mit den Schülern der Klavierklassen von Eric TABARD

Konservatorium – Rue Michel Legrand ? Forbach – Auditorium Théodore Gouvy

Donnerstag, 21.12.2023 um 18.30 Uhr

Vorspiel zum Jahresende mit dem Thema Weihnachten – 2

Mit den Schülern der Klavierklassen von Eric TABARD

Konservatorium – Rue Michel Legrand ? Forbach – Auditorium Théodore Gouvy

Mise à jour le 2023-12-05 par FORBACH TOURISME