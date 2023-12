AUDITION DE PIANO Château Adt Forbach, 14 décembre 2023 18:00, Forbach.

Forbach,Moselle

Jeudi 14.12.2023 à 18h30

Audition de piano avec les élèves de la classe de Michèle Malick.

Vendredi 15.12.2023 à 18h00

Audition de piano avec les élèves de la classe de Claude Gammella.

Conservatoire – Rue Michel Legrand – Forbach – Auditorium Théodore Gouvy. Tout public

Château Adt RUE MICHEL LEGRAND

Forbach 57600 Moselle Grand Est



Thursday 14.12.2023 at 6:30 pm

Piano audition with students from Michèle Malick’s class.

Friday 15.12.2023 at 6:00 pm

Piano audition with students from Claude Gammella’s class.

Conservatoire – Rue Michel Legrand ? Forbach – Auditorium Théodore Gouvy

Jueves 14.12.2023 a las 18.30 h

Audición de piano con los alumnos de la clase de Michèle Malick.

Viernes 15.12.2023 a las 18.00 h

Audición de piano con los alumnos de la clase de Claude Gammella.

Conservatorio – Rue Michel Legrand ? Forbach – Auditorio Théodore Gouvy

Donnerstag, 14.12.2023 um 18.30 Uhr

Klaviervorspiel mit Schülerinnen und Schülern der Klasse von Michèle Malick.

Freitag, 15.12.2023 um 18.00 Uhr

Klaviervorspiel mit Schülern der Klasse von Claude Gammella.

Konservatorium – Rue Michel Legrand ? Forbach – Auditorium Théodore Gouvy

