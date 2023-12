AUDITION BOIS Château Adt Forbach, 13 décembre 2023 18:30, Forbach.

Forbach,Moselle

Auditions du département « bois ». Avec les élèves des classes de flûte traversière de Monique Bruyère, de clarinette de Gérald Kiemes, de hautbois de Andrius Puskunigis, de Basson de Sarah Gaudioso. Conservatoire – Rue Michel Legrand – Forbach – Auditorium Théodore Gouvy.. Tout public

Mercredi 2023-12-13 18:30:00 fin : 2023-12-13 19:30:00. 0 EUR.

Château Adt RUE MICHEL LEGRAND

Forbach 57600 Moselle Grand Est



Auditions in the woodwind department. With students from Monique Bruyère’s flute class, Gérald Kiemes’ clarinet class, Andrius Puskunigis’ oboe class and Sarah Gaudioso’s bassoon class. Conservatoire – Rue Michel Legrand ? Forbach – Auditorium Théodore Gouvy.

Audiciones en el departamento de viento madera. Con alumnos de las clases de flauta de Monique Bruyère, clarinete de Gérald Kiemes, oboe de Andrius Puskunigis y fagot de Sarah Gaudioso. Conservatorio – Rue Michel Legrand ? Forbach – Auditorio Théodore Gouvy.

Vorspiele der Abteilung « Holzbläser ». Mit Schülern der Klassen für Querflöte von Monique Bruyère, Klarinette von Gérald Kiemes, Oboe von Andrius Puskunigis und Fagott von Sarah Gaudioso. Konservatorium – Rue Michel Legrand ? Forbach – Auditorium Théodore Gouvy.

Mise à jour le 2023-12-04 par FORBACH TOURISME