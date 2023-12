AUDITION DE PERCUSSION Château Adt Forbach Catégories d’Évènement: Forbach

Moselle AUDITION DE PERCUSSION Château Adt Forbach, 13 décembre 2023 16:00, Forbach. Forbach,Moselle Avec les élèves de la classe de Fabien Lauer. Conservatoire – Rue Michel Legrand – Forbach – Auditorium Théodore Gouvy. Tout public

Mercredi 2023-12-13 16:00:00 fin : 2023-12-13 17:00:00. 0 EUR.

Château Adt RUE MICHEL LEGRAND

Forbach 57600 Moselle Grand Est



With students from Fabien Lauer’s class. Conservatoire – Rue Michel Legrand ? Forbach – Auditorium Théodore Gouvy Con los alumnos de la clase de Fabien Lauer. Conservatorio – Rue Michel Legrand ? Forbach – Auditorio Théodore Gouvy Mit den Schülern der Klasse von Fabien Lauer. Konservatorium – Rue Michel Legrand ? Forbach – Auditorium Théodore Gouvy Mise à jour le 2023-12-04 par FORBACH TOURISME Détails Heure : 16:00 Catégories d’Évènement: Forbach, Moselle Autres Code postal 57600 Lieu Château Adt Adresse Château Adt RUE MICHEL LEGRAND Ville Forbach Departement Moselle Lieu Ville Château Adt Forbach Latitude 49.1845199668786 Longitude 6.90828248042602 latitude longitude 49.1845199668786;6.90828248042602

Château Adt Forbach Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/forbach/