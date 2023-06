AUDITION DE HAUTBOIS ET BASSON Château Adt Forbach, 30 juin 2023, Forbach.

Forbach,Moselle

Audition de Hautbois et Basson des classes de Andrius Puskunigis et de Sarah Gaudioso. Auditorium Théodore Gouvy – Conservatoire Communautaire de Forbach Porte de France.. Tout public

Vendredi 2023-06-30 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-30 19:30:00. 0 EUR.

Château Adt RUE MICHEL LEGRAND

Forbach 57600 Moselle Grand Est



Oboe and bassoon auditions by Andrius Puskunigis and Sarah Gaudioso. Auditorium Théodore Gouvy – Conservatoire Communautaire de Forbach Porte de France.

Audiciones de oboe y fagot a cargo de Andrius Puskunigis y Sarah Gaudioso. Auditorio Théodore Gouvy – Conservatorio Comunitario de Forbach Porte de France.

Vorspiel für Oboe und Fagott aus den Klassen von Andrius Puskunigis und Sarah Gaudioso. Auditorium Théodore Gouvy – Conservatoire Communautaire de Forbach Porte de France.

Mise à jour le 2023-06-07 par FORBACH TOURISME