AUDITION CLASSIQUE ET JAZZ Château Adt, 22 juin 2023, Forbach.

Forbach,Moselle

Audition des Classes de Marie-Pierre Pongy , Nathalie Pierson, Gérald Kiemes et accompagnateurs professeurs de piano. Auditorium Théodore Gouvy, Conservatoire de Musique et de Danse de Forbach, rue Michel Legrand.. Tout public

Jeudi 2023-06-22 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-22 . 0 EUR.

Château Adt RUE MICHEL LEGRAND

Forbach 57600 Moselle Grand Est



Audition of the classes of Marie-Pierre Pongy, Nathalie Pierson, Gérald Kiemes and accompanying piano teachers. Auditorium Théodore Gouvy, Conservatoire de Musique et de Danse de Forbach, rue Michel Legrand.

Audición de las clases de Marie-Pierre Pongy, Nathalie Pierson, Gérald Kiemes y profesores de piano acompañantes. Auditorio Théodore Gouvy, Conservatorio de Música y Danza de Forbach, rue Michel Legrand.

Vorspiel der Klassen von Marie-Pierre Pongy , Nathalie Pierson, Gérald Kiemes und Begleitpersonen, die Klavierlehrer sind. Auditorium Théodore Gouvy, Conservatoire de Musique et de Danse de Forbach, rue Michel Legrand.

