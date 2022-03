CHÂTEAU ACADÉMIE CHATEAU DE LA FILOLIE – THALIE, 8 juillet 2022, Thiviers.

Une aventure de troupe où chacun partage sa passion d’une discipline artistique choisie avant le départ et prépare la représentation finale tout en découvrant les plaisirs d’un séjour de vacances dans un cadre unique. _Les jeunes pratiquent une seule discipline artistique durant le séjour._ – En **Théâtre**, les jeunes vont choisir un texte, se l’approprier, analyser la psychologie du rôle, construire son personnage, travailler sa voix, améliorer sa diction, monter sur les planches… – En **Danse**, encadré(e)s par une danseuse diplômée d’État en Classique et Modern Jazz, une aventure artistique collective où chacun se dépasse pour l’objectif final : monter et danser sur scène ! – L’atelier **Photo** a été pensé pour travailler la lumière, comprendre les réglages, imaginer la mise en scène, repérer les lieux de prises, tenir l’appareil, l’orienter, découvrir le logiciel de retouche d’images sélectionner les meilleurs plans à intégrer au montage photo final. – L’atelier **Mode** permet à tous de découvrir les tendances et de s’initier à toutes les facettes de la mode : création de croquis, fabrication de patrons, initiation à la couture, perfectionnement, customisation, réalisation d’un sac, d’une tenue coordonnée et la conception de vêtements, le tout en vue du défilé de fin de séjour. – L’atelier **Mangas** permet à tous les jeunes passionnés de s’investir comme de vrais professionnels dans la création et la réalisation d’un manga. Les jeunes seront immergés dans cet univers où ils apprendront les différentes étapes de la réalisation d’un manga : écriture du scénario, réalisation de planches, techniques à la plume, composition de la bande-dessinée… En demi-groupe ou groupe entier, les jeunes disposeront d’une demi-journée par jour au minimum avec leur intervenant professionnel : de la conception à la réalisation, du montage à la promotion du spectacle final… il faudra tout créer de A à Z (débutants acceptés, confirmés bienvenus !). Baignades sur un lac proche du centre, excursions et sorties découverte dans les environs, activités manuelles et d’expression, grands jeux dans le parc… Chaque journée se termine par une veillée animée.

