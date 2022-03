CHÂTEAU ACADÉMIE CHATEAU DE LA FILOLIE – THALIE Thiviers Catégories d’évènement: Dordogne

Thiviers

CHÂTEAU ACADÉMIE CHATEAU DE LA FILOLIE – THALIE, 23 avril 2022, Thiviers. CHÂTEAU ACADÉMIE

du samedi 23 avril au samedi 30 avril à CHATEAU DE LA FILOLIE – THALIE

Une aventure de troupe où chacun partage sa passion d’une discipline artistique choisie avant le départ et prépare la représentation finale tout en découvrant les plaisirs d’un séjour de vacances dans un cadre unique. Les jeunes pratiquent une seule discipline artistique durant le séjour. – En **Théâtre**, chacun choisit un texte, se l’approprie, analyse la psychologie du rôle, construit son personnage, travaille sa voix, améliore sa diction, monte sur les planches… – En **Hip Hop**, encadré(e)s par un danseur diplômé d’État en Hip Hop, une aventure artistique collective où chacun se dépasse pour l’objectif final : monter et danser sur scène au rythme du break beat ! – En **Chant**, les inscrits vont découvrir ou approfondir la respiration, la pose de la voix et du timbre, le travail au micro, la mémoire, les nuances, l’interprétation… pour se produire sur scène la veille du retour ! – L’atelier **Cinéma** permet à tous de découvrir toutes les facettes des métiers du cinéma. De l’écriture du scénario au découpage, en passant par la réalisation, le dérushage et le montage, le tout en vue de la projection à l’occasion du spectacle de fin de séjour. – L’atelier **Manga** permet à tous les jeunes passionnés de s’investir comme de vrais professionnels dans la création et la réalisation d’un manga. Les jeunes seront immergés dans cet univers où ils apprendront les différentes étapes de la réalisation d’un manga : écriture du scénario, réalisation de planches, techniques à la plume, composition de la bande-dessinée… En demi-groupe ou groupe entier, les jeunes disposeront d’une demi-journée par jour au minimum avec leur intervenant professionnel : de la conception à la réalisation, du montage à la promotion du spectacle final… i

dans le cadre de l'opération "colonies apprenantes" par le Ministère de l'Éducation Nationale.

