Moutiers-Saint-Jean Visite des intérieurs meublés de l’ancien palais abbatial Château-Abbaye Moutiers-Saint-Jean, 16 septembre 2023, Moutiers-Saint-Jean. Visite des intérieurs meublés de l’ancien palais abbatial 16 et 17 septembre Château-Abbaye Gratuit pour les moins de 18 ans, 7 € pour les adultes. Une visite au XVIIIe siècle.

De l’ancienne abbaye royale Saint-Jean-de-Réome, fondée en 450, subsiste aujourd’hui le magnifique palais abbatial construit au XVIIIe siècle. Vendu à la Révolution, transformé en château au XIXe siècle puis en ferme au XXe siècle, il a été repris en 2013 par des passionnés et ouvert au public. Ils y présentent leur collection de mobilier dans des ambiances qui vous feront remonter le temps. Château-Abbaye 1 place de l’Abbaye 21500 Moutiers-Saint-Jean Moutiers-Saint-Jean 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté http://www.abbayedemoutiers.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

