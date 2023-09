Découvrez ce prieuré en visite guidée Château-abbaye de Cassan Roujan, 16 septembre 2023, Roujan.

Quoi de mieux que de découvrir le prieuré de Cassan en parcourant ses recoins les plus historiques ?

Avec un guide conférencier, vous partirez à la découverte de son passé millénaire !

Château-abbaye de Cassan D13, 34320 Roujan Roujan 34320 Hérault Occitanie 04 67 24 52 45 https://chateau-cassan.com http://www.facebook.com/chateaudecassan [{« type »: « link », « value »: « https://patrivia.net/visit/chateau-abbaye-de-cassan »}, {« type »: « email », « value »: « info@chateau-cassan.com »}] Ancien prieuré royal, le château comprend une église romane du XIIe siècle (la plus grande du Languedoc) et un palais abbatial du XVIIIe siècle qui lui a valu le nom de « Petit Versailles du Languedoc ».

