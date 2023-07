Ces jours apprenants à Marcillat château à marcilllat en Combraille Marcillat-en-Combraille, 17 juillet 2023, Marcillat-en-Combraille.

Ces jours apprenants à Marcillat 17 – 23 juillet château à marcilllat en Combraille La facturation sera établie sur une base 12,20 euros par enfant.

La Maison de quartier des Vignes-Blanches et des Chardonnerettes de la ville de sarcelles organise 1 séjour été, à la montagne à Marcillat dans des locaux agréer jeunesse et sport et répondant à toutes les normes en vigueur, l’hébergement se fait en chambres de 3 lits maximum dont une chambre de trois lits pour des personnes handicapées. Toutes les chambres sont équipées de douches et wc. Le centre dispose de grande salle à manger, de plusieurs salles d’activités, d’espaces de jeux extérieurs, de terrains de sports…

Le régime alimentaire est en pension complète.

Le séjour a pour thématique dominante la decouverte de la nature, la ville médiéval de » montluçon. Le séjour aura pour but de répondre aux besoins des enfants et de pouvoir partir en vacances, de renouer le contact avec la nature. Ce séjour aura aussi pour but de remobiliser les enfants sur les notions de savoirs et aiguiser leur sens de la curiosité.

château à marcilllat en Combraille 10, rue du Courtioux 03420 Marcillat-en Combraille Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T22:29:00+02:00

2023-07-23T08:00:00+02:00 – 2023-07-23T20:29:00+02:00