Concert Sabaly Trio Chatardon Chomelix, 4 décembre 2023, Chomelix.

Chomelix,Haute-Loire

L’association La Bergerie vous propose une concert Rock’n Reggae avec Sabaly Trio..

2023-12-15 20:30:00 fin : 2023-12-15 . .

Chatardon

Chomelix 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



La Bergerie association invites you to a Rock’n Reggae concert with Sabaly Trio.

La asociación La Bergerie organiza un concierto de Rock’n Reggae con Sabaly Trio.

Der Verein La Bergerie bietet Ihnen ein Rock’n Reggae-Konzert mit Sabaly Trio.

Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay