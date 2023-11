Week-end bien-être : l’énergie automnale Chatardon Chomelix, 17 novembre 2023, Chomelix.

Week-end bien être énergie automnale proposé par Frédérique Chanoine Naturopathe et olistothérapeute, Magali Duperrier ostéopathe & éducatrice somatique et Elidie Goupille Biodynamicienne, en gîte, du vendredi à 18h au dimanche à 17h..

Fall energy wellness weekend proposed by Frédérique Chanoine Naturopath and olistotherapist, Magali Duperrier osteopath & somatic educator and Elidie Goupille Biodynamicienne, in a self-catering cottage, from Friday 6pm to Sunday 5pm.

Fin de semana de bienestar y energía otoñal con Frédérique Chanoine Naturópata y olistoterapeuta, Magali Duperrier osteópata y educadora somática y Elidie Goupille Biodinamicienne, en una casa rural, del viernes a las 18h al domingo a las 17h.

Wohlfühlwochenende Herbst-Energie, angeboten von Frédérique Chanoine Naturopathin und Olistotherapeutin, Magali Duperrier Osteopathin & somatische Erzieherin und Elidie Goupille Biodynamikerin, in einem Ferienhaus, von Freitag um 18 Uhr bis Sonntag um 17 Uhr.

