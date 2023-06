Apéro du bestiaire pyrénéen Châtaigneraie Salles, 18 novembre 2023, Salles.

Salles,Hautes-Pyrénées

Le thème du bestiaire est encore un secret. Mais, petits et grands, vous pourrez venir seul, en famille ou avec des amis pour cette animation traditionnelle qui clôture chaque année nos animations estivales. La commune de Salles et le SIVU vous accueilleront pour un vrai moment de convivialité qui se terminera autour d’un buffet qui mettra en valeur nos productions locales..

2023-11-18 à 17:00:00 ; fin : 2023-11-18 . .

Châtaigneraie SALLES

Salles 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



The theme of the bestiary is still a secret. But whether you’re young or old, you’ll be able to come alone, with your family or with friends for this traditional event, which brings our summer activities to a close every year. The commune of Salles and the SIVU will welcome you for a real moment of conviviality, ending with a buffet highlighting our local produce.

El tema del bestiario sigue siendo un secreto. Pero tanto si eres joven como mayor, puedes venir solo, en familia o con amigos a este tradicional evento, que cierra cada año nuestras actividades estivales. El municipio de Salles y el SIVU le darán la bienvenida en una velada de convivencia que concluirá con un bufé en el que se degustarán los productos locales.

Das Thema des Bestiariums ist noch ein Geheimnis. Aber ob groß oder klein, Sie können allein, mit der Familie oder mit Freunden zu dieser traditionellen Veranstaltung kommen, die jedes Jahr den Abschluss unserer Sommeranimationen bildet. Die Gemeinde Salles und das SIVU werden Sie zu einem echten Moment der Geselligkeit empfangen, der mit einem Buffet endet, das unsere lokalen Produkte zur Geltung bringt.

Mise à jour le 2023-06-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65