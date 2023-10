GAZDA CHAT TOQUE Combourg Catégories d’Évènement: Combourg

Ille-et-Vilaine GAZDA CHAT TOQUE Combourg, 25 novembre 2023, Combourg. GAZDA Samedi 25 novembre, 21h00 CHAT TOQUE La musique dévoile les émotions. Lorsqu’elle fusionne avec les traditions des Balkans, elle laisse des mélodies venues du cœur se mouvoir avec délicatesse, fragilité et subtilité pour conter au mieux son histoire. C’est cet héritage d’un passé riche de traditions que les musiciens de GAZDA partagent depuis 2010 avec les amoureux de la musique et les curieux de tous horizons.

Site CHAT TOQUE 6/8 place des Déportés, 35270 Combourg Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://gazdamusique.wixsite.com/website »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00 Musique des balkans Détails Catégories d’Évènement: Combourg, Ille-et-Vilaine Autres Lieu CHAT TOQUE Adresse 6/8 place des Déportés, 35270 Combourg Ville Combourg Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville CHAT TOQUE Combourg latitude longitude 48.407793;-1.753383

CHAT TOQUE Combourg Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/combourg/